Puppenspielfest in Mylau eröffnet: Nicht nur für Kinder ein Genuss

Puppentheater ist nur etwas für Kinder? Von wegen! Im voll besetzten Ratssaal der Mylauer Burg hatten am Samstagabend auch die Erwachsenen ihren Spaß bei einem Stück mit aktuellen Bezügen.

Die Freude stand Ina Goldhardt ins Gesucht geschrieben, als sie am Samstagabend das 30. Puppenspielfest auf der Mylauer Burg eröffnete. Wie in den Jahren zuvor hatte sich der Burgförderverein an ein Erwachsenenstück gewagt. Pandels Marionettentheater aus Frankenberg spielte „Leberecht, der Geiger – nur ein Musikant“. Hans-Joachim und...