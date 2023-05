Randalierer sorgen für hohen Schaden

Plauen.

In Plauen sind zahlreiche Straßenbahnhaltestellen beschädigt worden - in der Nacht zum Montag. So gingen am Halt Knielohstraße und Seminarstraße mehrere Glasscheiben zu Bruch. Am Postplatz beschädigten Unbekannte vier Glasscheiben, einen Schaukasten und drei Fahrkartenautomaten. Am Dittrichplatz zerstörten sie eine Glasscheibe. Schaden: 17.000 Euro. (bju)