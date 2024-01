Reichenbach: Agentur Eckpunkt feiert Wiederaufbau nach Wasserschaden

Die Gäste gaben sich am Dienstag die Klinke in die Hand. Als roter Faden zog sich das Thema Künstliche Intelligenz durchs sanierte Haus. Und es gibt einen neuen Leitspruch.

Exakt ein Jahr nach dem verheerenden Wasserschaden haben sich am Dienstag in der Reichenbacher Agentur Eckpunkt die Gäste die Klinke in die Hand gegeben. Die Kommunikationsdesign-Profis luden zum „Bl(eck) Tuesday“ ein, die neu gestalteten Agenturräume kennenzulernen und sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) für den Mittelstand...