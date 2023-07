Reichenbach: Alter Golf soll mit Graffiti verziert werden

Das Straßenfest auf dem Johannisplatz/Kirchgasse in Reichenbach geht in diesem Jahr in die dritte Auflage.

Ein Höhepunkt beim 3. Straßenfest des Netzwerkes soziale Arbeit, das am Freitag, 14. Juli, auf dem Johannisplatz und in der Kirchgasse in Reichenbach steigt, wird ein Graffitiauto sein. Ein alter Golf kann nach Herzenslust bunt besprüht werden und wird dann im Stadtgebiet zu sehen sein. Von 14 bis 17 Uhr ruft ein Programm für Kinder,...