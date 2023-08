Reichenbach: Audi beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Das schwarze Auto parkte am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit anschließender Unfallflucht am Mittwochnachmittag in Reichenbach. Den Angaben zufolge war ein schwarzer Audi gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Höhe der Grundstücksnummer 30 geparkt worden. Als der Eigentümer nach knapp eineinhalb Stunden zu seinem Auto zurückgekommen sei, habe...