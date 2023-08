Reichenbach: Audi rammt zwei geparkte Autos

Sachschaden von fast 30.000 Euro entstand. Der 33-jährige Unfallverursacher hatte laut Polizei knapp 2,6 Promille Atemalkohol - mittags um 13.30 Uhr.

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Reichenbach entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 33-Jähriger mit einem Audi gegen 13.30 Uhr auf der Alten Auerbacher Straße in Richtung Auerbach zu weit rechts gefahren, sodass er einen am Fahrbahnrand geparkten Seat auf voller Länge streifte....