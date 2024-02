Reichenbach: Auto kracht in Hauswand

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend in Reichenbach ereignet. Die Feuerwehr musste den Autofahrer aus seinem Fahrzeug befreien.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagabend in Reichenbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilt, war der 72-Jährige mit einem Mazda auf der Zwickauer Straße in Richtung Neumark unterwegs. Gegen 21.15 Uhr kam er mit dem Wagen kurz vor der Einmündung Schönbacher Weg von der Fahrbahn ab. Das Auto...