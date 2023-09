Reichenbach: Bauland-Verkauf am Pappelweg

Nach 23 Jahren soll das Baugebiet endlich in die Gänge kommen. Wo einst 17 Einfamilienhäuser geplant waren, bietet die Stadt jetzt drei großzügige Bauplätze an.

Drei Baugrundstücke am Wohnbaustandort Pappelweg in Obermylau hat die Stadt Reichenbach jetzt öffentlich zum Höchstgebot ausgeschrieben. Sie liegen an der Ecke Greizer Straße/Pappelweg und sind jeweils um die 1400 Quadratmeter groß. Die Baugrundstücke sind bis zur Grundstücksgrenze voll erschlossen. Wasser, Abwasser, Strom und Gas liegen...