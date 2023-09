Reichenbach: Brennendes Fett verursacht hohen Schaden

Zu einem Küchenbrand wurde die Reichenbacher Feuerwehr alarmiert.

Feuerwehreinsatz in Reichenbach: Zu einem Küchenbrand wurden die Reichenbacher Brandretter am Montagmittag gerufen. Gegen 11.50 Uhr ging der Alarm ein. In einer Wohnung an der Neuberinstraße war nach ersten Erkenntnissen heißes Fett in einer Pfanne in Brand geraten. Der Löschversuch der Bewohnerin schlug fehl, die 79-Jährige erlitt dabei...