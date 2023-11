Reichenbach: Bürgerpreise belohnen Kult-Party, Advents- und Pflanzaktion

Die Veranstaltung 60 Jahre Tennisfasching hat das Team des VTC 1892 auf die Beine gestellt. Und Silke Baumann wirkt als Einzelperson und im Gewerbevereinsvorstand.

In der Stadtratssitzung sind am Montag die zwei mit insgesamt 1370 Euro dotieren Bürgerpreise der Stiftung Sparkasse Vogtland überreicht worden. Einer davon ging an das Team des Tennisfaschings des VTC 1892 Reichenbach, das über Generationen hinweg mit Partnern und Freunden eine der größten Partys der Region zum Kult gemacht hat. 2023 rief...