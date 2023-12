Reichenbach: Ein Blick ins Leben - gepeitscht, gekleckst, gekrakelt

Im Foyer des Neuberinhauses ist bis Ende Januar eine Ausstellung mit Werken von Gerda Lepke zu sehen. Die Grande Dame der Dresdner und Geraer Kunstszene hat ihren ganz eigenen Grafikstil gefunden.

Landschaften, Figuren, Porträts und Geschichten - selten hat man sie so abstrakt, so zerfasert und doch so wesentlich vor Augen, wie in der aktuellen Ausstellung des Fördervereins Kunsthalle Vogtland im Foyer des Neuberinhauses in Reichenbach. „Schwarz in Strich-Punkt-Fläche“ ist sie betitelt und vereint Werke von Gera Lepke, der...