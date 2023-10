Reichenbach: Elternbeiträge sollen 2024 kräftig steigen

Weil sich die Betriebskosten der Kitas erhöht haben, sollen die Eltern erneut tiefer in die Tasche greifen. Im Verwaltungsausschuss gab es dazu aber auch Gegenwind.

Eltern in Reichenbach drohen 2024 erneut kräftig erhöhte Beiträge in den Kindertagesstätten. Anlass gibt die Betriebskostenabrechnung der Kita-Träger für 2022. In der Krippe sollen die Elternbeiträge bei neun Stunden um 16,57 Euro auf 252,02 Euro im Monat steigen, im Kindergarten bei neun Stunden um 10,93 Euro auf 164,99 Euro und im Hort...