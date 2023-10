Reichenbach: Entdeckertag lockt kleine Forscher an

270 Mädchen und Jungen aus 13 Kindergärten und Horten folgten am Dienstag der Einladung der Stadtwerke zum Experimentieren. Der Neugier-Express ließ in der Wagenhalle am Obermylauer Weg staunen.

Die Kita „Mischka“ in Mylau trägt den Titel „Haus der kleinen Forscher“. Was kann es da für die Mädchen und Jungen Schöneres geben, als eine Einladung zum großen Experimentieren anzunehmen? Kindergarten- und Hortkinder zog es daher am Mittwoch zum 7. Entdeckertag der Stadtwerke Reichenbach in die Wagenhalle am Obermylauer Weg. Die Kita „Mischka“ in Mylau trägt den Titel „Haus der kleinen Forscher“. Was kann es da für die Mädchen und Jungen Schöneres geben, als eine Einladung zum großen Experimentieren anzunehmen? Kindergarten- und Hortkinder zog es daher am Mittwoch zum 7. Entdeckertag der Stadtwerke Reichenbach in die Wagenhalle am Obermylauer Weg.