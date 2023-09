Reichenbach: Erneut Lack von Auto zerkratzt

Der betroffene Mini Cooper war in der Nacht zum Donnerstag an der Eisenbahnstraße abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Erneut ist in der Region ein Fahrzeug von Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, vergriffen sich der oder die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, an einem Mini Cooper, der an der Eisenbahnstraße in Reichenbach abgestellt war. Sie hätten den Lack des Fahrzeugs an mehreren Stellen...