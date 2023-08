Reichenbach: Feuerwehr rückt Sonntagfrüh nach Obermylau aus

Im Industriegebiet hatte kurz nach 5 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Für Reichenbacher Feuerwehren war das am Wochenende nicht der einzige Einsatz.

Kurz nach 5 Uhr wurden am Sonntagfrüh die Feuerwehren von Reichbach, Mylau und Obermylau alarmiert. Grund war ein vermuteter Brand im Industriegebiet Am Fernblick in Obermylau. Vor Ort stellte sich dann aber nach Angaben des Reichenbacher Stadtwehrleiters Thomas Weck heraus, dass es sich um eine Fehlfunktion einer Brandmeldeanlage gehandelt...