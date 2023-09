Reichenbach: Finde den Beruf, der zu dir passt

Der 19. Berufsorientierungsmarkt vereint am 13. September mehr als 100 Aussteller. Sie stellen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region vor. Die weiteste Anreise hat ein „Kältenklub“.

Noch keine Idee, wie es nach der Schule weitergeht? Beim 19. Berufsorientierungsmarkt in Reichenbach am Mittwoch, 13. September, gibt es von 10 bis 18 Uhr in der Sporthalle Cunsdorfer Straße dazu viele Informationen. Mehr als 100 Aussteller zeigen, welche beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten es in der Region gibt, und beraten über...