Reichenbach: Friedhofsgebühren verdreifachen sich zum Teil

Nach dem Auszähl-Lapsus vom November hat der Stadtrat die neue Satzung beschlossen. Hintergrund sind gestiegene Kosten seit 2017. Was ist am teuersten und warum?

Nun also doch: Der Stadtrat von Reichenbach hat in seiner Dezember-Sitzung die neue Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Noch im November fand der Satzungsentwurf, der in weiten Teilen deutlich steigende Gebühren beinhaltet, keine Mehrheit. Acht mal Ja, acht mal Nein und drei Enthaltungen wurden gezählt, dabei jedoch zwei Stimmkarten...