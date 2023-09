Reichenbach: Kinderarzt-Praxis bleibt geöffnet

Dr. Wolfgang Reiher tritt Schließungsgerüchten offensiv entgegen. Seit Juli 1992 ist sein Praxisteam für die Patienten da.

Schwarz auf knallrot ist auf A4-Blättern an der Tür zur Kinder- und Jugendarztpraxis von Dr. Wolfgang Reiher und im Treppenhaus am Markt 18 in Reichenbach zu lesen: „Glauben Sie nicht den Gerüchten – die Praxis bleibt auch in Zukunft weiterhin GEÖFFNET!!!“