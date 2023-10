Reichenbach macht die Brunnen winterfest

Auf dem Wasserspielplatz im Park der Generationen kann jedoch nochmals gespielt werden.

Die städtischen Brunnen in Reichenbachs werden nun winterfest gemacht, wurde von der Stadtverwaltung mitgeteilt. Das Wasser wird abgelassen. Die Brunnen werden gereinigt und die Leitungssysteme entleert. Auch viele Pflanzschalen sind bereits beräumt. Gearbeitet wird an den Brunnen im Park des Friedens, auf dem Post- und Marktplatz, am Wasserturm...