Reichenbach: Neuer Mietvertrag für Kita „Pfiffiküsse“ unterzeichnet

Die Stadt ist sich mit Krankenhauskäufer Kilian Lange einig. Schon bald soll es Neuigkeiten zum Bettenhaus und zur medizinischen Versorgung geben. Und für den OB ist eine Illusion vom Tisch.

Eine gute Nachricht für Eltern, Kinder und Personal: Die Zukunft der Kita „Pfiffiküsse“ an der Plauenschen Straße in Reichenbach ist gesichert. Am Donnerstag haben Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) und Kilian Lange von der KL Real Estate GmbH Greiz, Käufer der insolventen Paracelsus-Klinik Reichenbach, den neuen Mietvertrag für...