Reichenbach: Rockkonzerte im Oktober im Dreierpack

Synthi-Guru Mark Jenkins bringt mit „Tubular Bells“ und „Dark Side of The Moon“ zwei Jubilare ins Neuberinhaus. Im Bergkeller gastieren Gus G. und die Redstones.

Bergkeller-Wirt Uwe Treitinger lädt im Oktober zu drei Rockkonzerten nach Reichenbach ein. Los geht es am 14. Oktober, 20 Uhr im Neuberinhaus. Mark Jenkins, Synthi-Guru aus Großbritannien, zelebriert Mike Oldfields Rock-Epos „Tubular Bells“ sowie Auszüge aus Pink Floyds „Dark Side of the Moon“, die beide 2023 ihren 50. Jahrestag feiern....