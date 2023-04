Reichenbach rüstet zu den Hexenfeuern

Reichenbach.

Der VFC Reichenbach 96 und seine Mitglieder laden Groß und Klein aus nah und fern für Sonntag zum traditionellen Hexenfeuer am Sportplatz An der Schönen Aussicht ein. Beginn ist 18 Uhr, teilt Toni Reitz mit. In Friesen wird ab 17 Uhr "50 Jahre Hexenfeuer" mit großem Festzelt und Musik gefeiert. 20 Uhr beginnt ein Lampionumzug. Die Reichenbacher Kleinbahn bietet Rundfahrten an, teilt der Heimatverein mit. (us)