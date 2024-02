Reichenbach: Stadt setzt auf Vorkaufsrecht für Bahnhof

Bei der Versteigerung in Dresden wurde das Objekt für 73.000 Euro an privat verkauft.

Bei der Versteigerung der Sächsischen Grundstücksauktionen AG ist am Mittwoch in Dresden das ehemalige Bahnhofsgebäude in Reichenbach für 73.000 Euro an privat verkauft worden. Das Mindestgebot lag bei 69.000 Euro. Wer der Käufer ist, wurde nicht bekannt gegeben. Die Stadt Reichenbach wollte jetzt ihr Vorkaufsrecht für das denkmalgeschützte...