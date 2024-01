Reichenbach: Stadtrat hat plötzlich eine AfD-Fraktion

Der parteilose Lutz Quellmalz hat der CDU-Fraktion in Reichenbach den Rücken gekehrt und sich neu orientiert. Warum er bei der Kommunalwahl 2024 auch für die AfD antreten will.

Für den ersten politischen Paukenschlag im neuen Jahr in Reichenbach hat der parteilose Stadtrat Lutz Quellmalz gesorgt. Der Chef der Firma Quellmalz Küchentechnik, Jahrgang 1962, ist zum 31. Dezember 2023 aus der CDU-Stadtratsfraktion ausgetreten. Das hat er am 27. Dezember in einem Schreiben an den Oberbürgermeister erklärt. Er bleibt...