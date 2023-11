Reichenbach: Weihnachtsbäume gibt es direkt von der städtischen Plantage

Am 2. und 9. Dezember werden Blaufichten und Nordmanntannen auf dem Joppenberg verkauft. 2014 stellte die Stadt dafür die Weichen.

An zwei Samstagen, am 2. und am 9. Dezember, jeweils 10 bis 14 Uhr, findet ein Weihnachtsbaumverkauf direkt an der städtischen Plantage am Joppenberg, auf dem Gelände der ehemaligen Turnhalle, statt. Wie die Stadtverwaltung informiert, werden die Bäume vor Ort frisch geschnitten und mit einem Netz für den Transport verpackt. Die Einfahrt zum...