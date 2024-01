Reichenbach: Winterzauber am Wasserturm setzt auf Feuer und Eis

Das Lichterfest für die ganze Familie wartet am Samstag mit neuen Attraktionen auf – vom Märchenkino bis zum Eisskulpturen-Schnitzer. Die Eisbahn öffnet. Dabei setzt die Woba auf einen neuen Partner.

Der Winterzauber in Reichenbach ist Kult. Am Samstag, 20. Januar, ruft von 15 Uhr bis Mitternacht die neunte Auflage. Nach sieben Veranstaltungen im Stadtpark lädt die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Woba) Reichenbach jetzt zum zweiten Mal an das Wahrzeichen der Stadt, den Wasserturm, ein.