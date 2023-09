Reichenbacher erhält Verdienstorden des Freistaates Sachsen

Der Ministerpräsident würdigt das jahrzehntelanges Engagement von Bernd Weber für Schwerhörige und Ertaubte.

Bei einem Festakt in der Albrechtsburg in Meißen hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstagabend elf Persönlichkeiten den Verdienstorden des Freistaates Sachsen verliehen. Darunter befindet sich mit Bernd Weber (72) ein Mann aus Reichenbach im Vogtland. Er brachte sich über 30 Jahre ehrenamtlich als Vorsitzender des...