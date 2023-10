Reichenbacher Gymnasiasten sorgen für Ausnahmezustand

Der zuletzt ausgefallene Abi-Lauf steigt am Dienstag im Stadtzentrum.

Der Ende August wegen schlechten Wetters abgesagte Reichenbacher Abi-Lauf steigt am Dienstagvormittag. Wie Michael Burggraf vom Organisations-Team informiert, bleibt vom Ablauf her alles wie geplant. Lediglich zur Premiere eines in Eigenregie betriebenen Imbisses am Postplatz kommt es bei der dritten Auflage des Spektakels nicht. „Wegen des...