Reichenbacher Orgelsommer: Konzert in Marienkirche

Der 37. Reichenbacher Orgelsommer wird am Montag, 31. Juli, 19.30 Uhr in der katholischen Marienkirche fortgesetzt. In diesem Konzert erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Heinrich Schütz, Lodovico da Viadana, Giovanni Chinzer und Johann Christian Schickhardt. Es spielen Heike Angermann aus Fraureuth (Querflöte) sowie...