Reichenbachs OB Schreiber hatte Kenntnis von den Nazi-Krankenmorden

Beim Forum zur Stadtübergabe 1945 kamen auch eher unbekannte Details zur Amtsführung des Nazi-OB zur Sprache. Tenor des Abends: Weitere Forschungen sind angezeigt.

Das Forum am Donnerstagabend zur Aufarbeitung der Geschehnisse um die Übergabe Reichenbachs an die Amerikaner 1945 hat neue Einblicke in die Amtsführung des Nazi-OB Otto Schreiber gewährt - um die Nennung seines Namens an der Info-Tafel am Rathaus ringt die Stadt bis hin zu Mahnwachen seit Jahren.