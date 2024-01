Reifen bei Spedition in Unterheinsdorf zerstochen

Die Täter beschädigten zwei Sattelauflieger. Obwohl die genaue Tatzeit noch unklar ist, hofft die Polizei auf Hinweise.

Auf dem Gelände einer Spedition in Unterheinsdorf haben Unbekannte an zwei Sattelaufliegern jeweils einen Reifen zerstochen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1500 Euro, wie sie am Montag mitteilte. Wann genau die Tat verübt wurde, ist nicht klar. Nach jetzigem Erkenntnisstand muss das in der Zeit vom 19. Januar, 18 Uhr, bis zu...