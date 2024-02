Reptilien-Börse in Unterheinsdorf: Tierschützer fordern Verbot

Wie der Veranstalter der am Sonntag in der Turnhalle Unterheinsdorf steigenden Börse auf die Peta-Vorwürfe reagiert.

Die Tierrechtsorganisation Peta übt Kritik an der am Sonntag in der Turnhalle Unterheinsdorf stattfindenden Reptilienbörse „Terra-Rep“. Wie die Organisation in einer Pressemitteilung darstellt, würden derartige Börsen „für die Tiere enormes Leid und häufig den Tod“ bedeuten. Außerdem seien derartige Ausstellungen „Brutstätten...