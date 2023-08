Rittergut Irfersgrün: Kommt „König Fitzek“ ins Vogtland?

Matthias Knauthe (Mitte) und Sabine Hempel gehören dem Vorstand des Vereins „spirituell-er-leben“ an und sollen in Kontakt mit dem selbsternannten „König von Deutschland“, Peter Fitzek gestanden haben. Mark Hempel (links) und Werner Schütz (rechts) gehören auch dem Vorstand an, Bhajam Noam leitet dort Kurse. Bild: Silvia Kölbel/Archiv