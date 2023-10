Saxophonist Andreas Mader interpretiert mit dem Orchester Werke von Henri Tomasi und Darius Milhaud.

Das Saxophon steht im Mittelpunkt des 2. Sinfoniekonzertes der Vogtland-Philharmonie am Mittwoch im Neuberinhaus. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Am Freitag, 20. Oktober, wird das Konzert in der Vogtlandhalle Greiz wiederholt. Bei beiden Veranstaltungen interpretiert Saxophonist Andreas Mader mit dem Orchester Henri Tomasis Konzert für...