Schiedsstelle Reichenbach öffnet im Dezember anders

Der Beratungstag vom 14. Dezember wird auf 7. Dezember vorgezogen.

Eine Änderung gibt es im Dezember beim Beratungstag der Schiedsstelle in Reichenbach. Normalerweise finden die Beratungen an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat im Zimmer 023 des Rathauses am Markt 1 statt. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wird der Beratungstag vom 14. auf Donnerstag, 7. Dezember, vorgezogen. Sprechzeit ist 16 bis...