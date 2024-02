Schräge Wortakrobatik, verquere Lieder und Pointen im Sekundentakt: So kam die erste Reichenbacher Lachnacht an

Zur ersten Reichenbacher Lachnacht fanden am Freitag rund 150 Comedy-Fans den Weg ins Neuberinhaus. Moderator Ole Lehmann und seine Kollegen gaben Vollgas. Doch es gibt noch Luft nach oben.

Wenn einer, der schon 30 Jahre Bühnenerfahrung auf dem Buckel hat, als Moderator durch den Abend führt, hat man als Gast von vornherein ein gutes Gefühl. Ole Lehmann, dessen Stern einst im Quatsch Comedy Club in Hamburg aufging, startete am Freitag im Neuberinhaus mit fünf Comedians an seiner Seite zur ersten Reichenbacher Lachnacht durch.