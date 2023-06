Sechs Stunden Musik nonstop im Reichenbacher Stadtpark

Das Sommerfest im Reichenbacher Stadtpark am Sonntag war der Höhepunkt zum Jubiläum 30 Jahre Förderverein Musikschule. Der Vereinsvorsitzende Raphael Kürzinger, der bis Mai Reichenbacher Oberbürgermeister war, blickte zurück: „Der Förderverein hatte in 30 Jahren nur zwei Vorsitzende: Gerhard Bienert und mich. Gerhard bat mich persönlich in einem...