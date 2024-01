Senioren-Computer-Club Reichenbach erhält neue Technik

Die Spende kommt von der Firma Datec. Der Club zählt 78 Mitglieder.

Die Firma Datec Netzwerke und Druckerlösungen aus Heinsdorfergrund hat dem Senioren-Computer-Club Reichenbach neue Computer zur Verfügung gestellt. Die Übergabe fand am Dienstag in den Räumen der Diakonie am Nordhorner Platz statt. Gewürdigt wurden die Zusammenarbeit mit der Diakonie und der Einsatz des CDU-Landtagsmitglieds Stephan Hösl....