Signal nach Heinsdorf: Reichenbach will grünen Strom

Der Stadtrat hat mit seiner Zustimmung zur Unterschreitung des Mindestabstandes von 1000 Metern zur Wohnbebauung ein Signal an den Ortsnachbar Heinsdorf geschickt.

Im Einvernehmen mit dem Ortschaftsrat Schneidenbach hat der Reichenbacher Stadtrat mit großer Mehrheit bei zwei Gegenstimmen der Unterschreitung des Mindestabstandes von 1000 Metern zwischen dem 2022 in Betrieb genommenen XXL-Windrad im Industriegebiet an der A 72 und der Wohnbebauung in Schneidenbach zugestimmt. Notwendig wurde das, um den...