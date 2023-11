So geht Vogtländisch: Mit Fuchs Günther vom Dingdong-Valley bis zur Göltzschtalbrücke

In der Vogtländischen Buchhandlung Reichenbach gibt‘s seit Freitag den neuesten Schrei der Muldenberger Mundart-Cartoonistin Rock a Fox - wie der kreative Kopf dahinter tickt.

Über sich selbst lachen kann nicht jeder Vogtländer. Die in und um Klingenthal können das; sagen, sie kämen aus dem Dingdong-Valley. So schön kann Musikwinkel klingen. Solche lokalen Klangbilder saugt Mundart-Cartoonistin Nadja Fehr auf wie ein trockener Schwamm das Wasser. Seit drei Jahren verewigt die studierte Textildesignerin in ihrer...