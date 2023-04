Reichenbach.

Nach einer versuchten gefährlichen Körperverletzung hat die Polizei in Reichenbach zwei sogenannte Softairwaffen sichergestellt. Die Beamten waren am Sonntagabend in die Otto-Lilienthal-Straße gerufen worden, weil dort zwei Personen mit Waffen auf Menschen gezielt und geschossen hatten. Mehrere Zeugen hatten dies beobachtet. Die Beamten konnten zwei Tatverdächtige ermitteln - einen 25-Jährigen und einen 22-Jährigen. Die zwei verwendeten Softairwaffen wurden sichergestellt. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich Polizeiangaben zufolge um Deutsche. (us)