Sorge in Reichenbach: Was passiert beim nächsten Hochwasser?

Im Juni 2013 trat der Raumbach von Heinsdorfergrund bis Mylau über die Ufer. Anwohner kritisieren jetzt das zuwuchernde Bachbett zwischen Anger und B 94 in Reichenbach. Was sagt die Stadt dazu?

Das Wetter hat in diesem Jahr alles besonders üppig wachsen lassen. Was man im Garten durchaus zu schätzen weiß, sorgt anderswo für Sorgenfalten. Denn auch im Bachbett des Raumbaches in Reichenbach ist das Grün gewuchert ohne Ende. „Urwald“ nennt das Anwohner Sven Scheibner, dessen Haus direkt an der B-94-Brücke an der Reichsstraße...