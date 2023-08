Späte Genugtuung für Sudel-Ede: In Reichenbach läuft Karl Eduard von Schnitzlers Kuhberg-Film wie Bolle

Schon zum fünften Mal zeigte der Verein Aqua et Natura den Film aus den 1980er-Jahren. Wieder vor vollem Haus. Wie sich Reichenbacher an die Dreharbeiten erinnern und was denen zu verdanken war.

Eins muss man dem oft Sudel-Ede oder DDR-Chef-Propagandist genannten Fernseh-Journalisten lassen: Er verstand sein Handwerk. Zwei mal 40 Minuten dauert der Film „Rund um den Kuhberg", den Karl Eduard von Schnitzler vor mehr als 40 Jahren für das Fernsehen der DDR produziert hat. Und er zieht immer noch. Mehr als 100 Zuschauer waren...