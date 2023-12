Spatenstich für das Reichenbacher Kältezentrum: Jetzt gibt es einen Termin

Der sächsische Ministerpräsident war am Montag in Reichenbach, um Neuigkeiten zum Bundeskompetenzzentrum zu verkünden. Warum für viele Reichenbacher ein Wermutstropfen bleibt.

Warme Worte zum Kältezentrum hatte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auch im Gepäck. Aber eben nicht nur. „Nächstes Jahr beginnt die Planung und Ende 2025 können wir den Spaten in die Erde rammen“, sagte er am Montag im Reichenbacher Neuberinhaus. Oberbürgermeister Henry Ruß (Linkspartei) schlug in dieselbe...