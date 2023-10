Stadtverwaltung Reichenbach bleibt am Montag geschlossen

Zudem werden Schließungen zweier Jugendeinrichtungen im November wegen Weiterbildung angekündigt.

In den nächsten Wochen haben die Stadtverwaltung Reichenbach und einzelne Einrichtungen der Stadt geschlossen. Am Montag, den 30. Oktober, sind die Abteilungen und Ämter der Stadtverwaltung, das Bürgerbüro, das Standesamt, die Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft und die Jürgen-Fuchs-Bibliothek geschlossen. Bei der Festlegung...