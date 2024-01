Stechender Geruch: Nach Evakuierung der Reichenbacher Friedensschule ermittelt jetzt die Polizei

Aufregung am Gymnasium: Nach dem Auftreten eines stechenden Geruchs wurden zehn Schüler zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht - die Schulleitung hat eine Vermutung und kündigt Konsequenzen an.

Die knapp 400 Schüler der Reichenbacher Friedensschule sind am Donnerstagmorgen aufgrund eines plötzlich im Schulhaus auftretenden stechenden Geruchs evakuiert und dann in der benachbarten Berufsschule untergebracht worden. Da das Schulhaus durch die sofort eingeleitete Lüftung des Gebäudes rasch auskühlte, wurden die Schüler in Abstimmung...