Taschenlampe verrät Einbrecher in Unterheinsdorf

Ein Mann hatte das Licht der Taschenlampe auf einem Unternehmensareal entdeckt und die Polizei gerufen.

Unterheinsdorf.

Durch das Licht seiner Taschenlampe hat sich ein Einbrecher am Mittwoch, 0.50 Uhr in Unterheinsdorf, einem Ortsteil von Heinsdorfergrund, verraten, so die Polizei. In einem Unternehmen an der Reichenbacher Straße hatte ein Mann das Licht gesehen und die Polizei gerufen. Beamte des Reviers Auerbach-Klingenthal bemerkten auf dem Gelände einen Verdächtigen, der sich versteckte. Als sie ihn ansprachen, floh er durch ein Fenster ins Gebäude. Die Polizisten durchsuchten die Räume. Sie fanden ihn schließlich hinter einer Arbeitsmaschine. Der Rucksack des 46-Jährige enthielt Geld, Werkzeuge und Arbeitshosen im Gesamtwert von etwa 950 Euro. Darüber hinaus ist Schaden von etwa 4000 Euro an Türen entstanden. (lk)