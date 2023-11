Tennisfasching Reichenbach: Vorverkaufs-Party steigt im Neuberinhaus

Noch gibt’s Tickets für die 61. Tefa-Auflage am 3. Februar - am Donnerstag sorgt DJ MC Dust schon mal für Vorfreude auf den Party-Kracher.

Am Donnerstag steigt im Reichenbacher Neuberinhaus die Vorverkaufs-Party für die 61. Auflage des Tennisfasching am 3. Februar an gleicher Stelle. Ab 18 Uhr können online vorbestellte Tickets für die „TeFa-OLYMPiade - die Götter laden ein“ abgeholt werden. Zu heißen Beats von DJ MC Dust ist zudem der Kauf von Karten möglich, wie Jörg...