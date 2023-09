The Sweet rockt Reichenbach

650 Besucher haben die Glam-Rocker im Neuberinhaus gefeiert.

Die britische Glam-Rock-Legende The Sweet hat am Samstag das Neuberinhaus gerockt. 650 Besucher sorgten für ein volles Haus. Die meisten davon huldigten den Stars ihrer Teeniezeit, aber auch jüngere Jahrgänge sangen begeistert Hits wie „Ballroom Blitz“, „Fox On The Run“ oder „Love Is Like Oxygen“ mit. Gitarrist Andy Scott, einziges...