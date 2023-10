Trabi-Fans treffen sich im Vogtland an der Göltzschtalbrücke

Mitglieder des Vereins Trabi Tour Sachsen mit Sitz in Limbach-Oberfrohna waren am Wochenende in der Region unterwegs. Zum Nachtreffen im Herbst kamen nicht nur Sachsen.

Rund 30 Trabifreunde vom Verein Trabi-Tour Sachsen haben ein Wochenende im Vogtland verbracht. „Das Treffen ist relativ klein, im Sommer sind wir viel mehr", sagt Sabine Sonntag vom Verein. Mit der Herbstfahrt wollten sich einige die Zeit bis zum Sommer verkürzen und Neues kennenlernen.